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KSO Başkanı Kütükcü, ihracat rakamlarını değerlendirdi

01 Ağustos 2017 Salı, 13:50
KSO Başkanı Kütükcü, ihracat rakamlarını değerlendirdi
KSO Başkanı Kütükcü, ihracat rakamlarını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya'nın ihracatta hızla toparlanarak, geçen yıl yaşanan kayıpları fazlasıyla telafi ettiğini söyledi.
Temmuz ayı ihracat rakamlarının yüz güldürdüğünü ifade eden Kütükcü, "Temmuz ayında ülkemizin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 artarken, şehrimizin ihracatında yüzde 54.25 ile önemli bir artış sağlandı. Hem ülkemizin hem de şehrimizin yakaladığı bu başarı gerçekten takdire şayan" dedi.

"Yeni bir yükseliş ivmesi"
Türkiye'nin 15 Temmuz ihanetinin ekonomik hasarlarını hızla ortadan kaldırarak, yeni bir yükseliş ivmesi yakaladığının altını çizen Kütükcü, "İhracatçılarımız ülkemize diz çöktürmek isteyenlere çok önemli mesajlar veriyor. Son aylarda yaşanan ihracat artışları, Temmuz ayında rekor seviyede gerçekleşerek, özel sektörümüzün dinamik yapısını bir kez daha ortaya koydu. Bu dinamikliği sürdürülebilir bir rotaya sokmak için ekonomiye daha fazla odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Makine ve aksamları liderliğini koruyor"
Açıklamasında Konya'nın ihracatıyla ilgili bilgiler de veren Kütükcü, Temmuz ayında ihracatını yüzde 54.25 ile ülke ortalamasının oldukça üzerinde artıran Konya'nın, 7 aylık ihracat artış oranının da yüzde 15.4 ile yine ülke ortalamasının üzerinde başarı gösterdiğini kaydetti. Kütükcü, Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ilk 7 aylık dönemde 882 milyon 979 bin dolar ihracat gerçekleştiren Konya'da makine ve aksamları sektörünün ihracattaki liderliğini koruduğu bilgisini paylaştı. Kütükcü, "Makine ve aksamları sektörümüz ilk 7 ayda yüzde 15'lik ihracat artışıyla ihracattaki liderliğini korurken, otomotiv endüstrimiz de yine yüzde 15'lik artışla ikinci sırada yer alıyor. İhracatımızda üçüncü sırada yer alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise yüzde 14.6'lık bir artış yaşandı. Bu üç sektör 7 aylık toplam ihracatımızın yüzde 59'unu gerçekleştirmiş oldu" diye konuştu.
İlk 7 ayda Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla şu şekilde: Irak, Almanya, Cezayir, İran, İtalya, Suudi Arabistan, ABD, Mısır, Polonya, Birleşik Krallık.
(AH-Y)

01.08.2017 13:52:34 TSI
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