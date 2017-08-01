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Büyükşehir'den Göçmen Parkı açıklaması

- "Antalyalılara hizmet edecek bu otoparkların engellenmesine asla müsaade edilmeyecektir"

- " Referandum, Giritli Parkını kapsıyor"



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Haziran'da yapılan referandum Giritli Parkı'ndaki otoparkla ilgili olduğunu, Göçmen Parkı'ndaki otopark projesini kapsamadığını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı Katlı Otoparkıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Efsane Geri Dönüyor, Şarampol Güzelleşiyor" sloganıyla Şarampol Caddesi'nin yayalaştırılması ve cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla kentsel tasarım projesinin 2015 yılında başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, "Antalya'ya da değer katacak olan proje, 18 Ekim 2015 tarihinde Şarampol Caddesi esnafının ve çevresindeki 9 mahalle halkının katıldığı referandumla (4 bin 637 kişilik katılım) yüzde 90,19 oranında bir destek almıştır. Projeye ilişkin planlar, Antalya Büyükşehir Meclisi'nden oybirliği ile geçmiş, askı süresinde itiraz olmamış, ihale süreci tamamlanmıştır. Proje'nin Şarampol Caddesi yayalaştırma kısmı yüzde 80 oranında bitmiş, Tonguç Caddesi ile Atatürk Devlet Hastanesi arasında yer alan binaların arkasında boşluk alanlara 4 adet otopark yapılarak hizmete sunulmuştur" denildi.



"Referandum Giritli Parkını kapsıyor"

Şarampol Caddesi'nin yayalaştırılması nedeniyle bölgeye araçla gelenlerin park etmesi ve ikamet edenlerin otopark ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması amacıyla Giritli Parkı'nda ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı'nda ayrıca iki adet katlı otopark planlandığı ve ihalesi yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: " İki adet otoparktan Giritli Parkı kenarında planlanan otopark, bölge halkının talebi üzerine yeniden referandumla oylanmış ve referandum sonuçları dikkate alınarak ihalesi iptal edilmiştir. Yapılan referandum sadece Giritli Parkı'ndaki otoparkla ilgili olup Göçmen Parkı'ndaki otopark projesini kapsamamıştır. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Park'ta planlanan diğer otopark, tamamen yer altında 4 katlı ve 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlanmış ve yapımına başlanmıştır. Tamamen yeraltında olacak şekilde projelendirilen otopark 307 araç kapasiteli olup, her kata kurulacak pnomatik sistemle kapasite 614'e kadar kapasite artırımı yapılabilecektir. Bu kapasitesiyle bölgenin otopark ihtiyacı çözülecektir."

Otoparkın üzerinin yeşil alan, park ve rekreasyon alanı olarak kullanılacağı ifade edilen açıklamada, "otoparkın üzeri ayrıca çocuk oyun alanı, spor-egzersiz alanı, yürüyüş yolu, koşu yolu, havuzlar, oturma alanları ve gölgeliklere sahip olacaktır. Göçmen Parkı olarak da adlandırılan parkın yeraltında otoparkın yapılmasıyla birlikte zemin kot da park, yeşil alan olarak korunacak ve yeniden çok daha güzel bir projeyle halkın kullanımına sunulacaktır. Antalyalılara hizmet edecek bu otoparkların engellenmesine asla müsaade edilmeyecektir. Üstü tamamen yeşil bir park olacak olan projenin engellenmeye çalışılması iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm projelerinde yeşili korumakta, ağaç kesilmesine müsaade etmemektedir. Zorunlu durumlarda ağaçlar nakledilmekte ve korunmaktadır. Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan otopark projesiyle ağaç kesilmesinden ziyade yeraltına yapılacak otoparkın üstü yeşil alan haline getirileceğinden bilakis ağaç dikilecektir." görüşlerine yer verildi.

(SÇ-SÇ-Y)



01.08.2017 13:53:12 TSI

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