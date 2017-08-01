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B.B. Erzurumspor'dan açıklama



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye geneli ve Erzurum'da dernek ve vakıfların, B.B. Erzurumspor ile ilgili toplantılar yaptığı yönündeki duyumlar üzerine B.B. Erzurumspor'dan bir basın açıklaması yapıldı.

B.B. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki tüm Erzurumluların bu tür toplantılara itibar etmemesi gerektiği belirtildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kurumsal yapısını tamamlamış, maddi gelir ve gider dengesini kendi içerisinde doğru orantılı olarak idare etmekte olan bir kulüp olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün herhangi bir dernek veya vakıf ile ortak başlattığı bir yardım toplantısı veya yardım içerikli faaliyeti bulunmamaktadır. Şu anda bazı dernek ve vakıf yönetimlerince yapıldığı söylenen ve içeriği tarafımızca bilinmeyen tüm faaliyetler, bilgimiz dışındadır. Kulübümüze hiçbir bilgi verilmeden, adımız kullanılarak yapılan bu tür kampanyalara vatandaşlarımızın itibar etmemesi için bu bilgilendirmeyi uygun buluyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(ERZ-AT-Y)



01.08.2017 13:53:47 TSI

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