ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karboğazı'nda zafer kutlaması

01 Ağustos 2017 Salı, 13:52
Karboğazı'nda zafer kutlaması
- Adana, Mersin ve Tarsus dayanışması 17. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nde taçlanıyor

ADANA (İHA) - Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunda 44 Kuvayi Milliyeci'nin bir tabur Fransız askerine karşı kahramanlık destanı yazdığı Toroslar'daki Karboğazı geçidinde bu yıl 17'ncisi organize edilen Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni 5-6 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi'nin birlikte düzenlediği şölende ünlü sanatçılar Zara, Ahmet Şafak, Ali Kınık, Gülşen Kutlu, Atilla Yılmaz ve Kaya Kuzucu halk konseri verecek.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçen haziran ayında Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile Karboğazı'nda buluştu. Üç başkan, Tarsus sınırları içinde bulunan Karboğazı'nda geleneksel olarak kutlanan Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nin 17'ncisinin ortaklaşa yapılmasını kararlaştırdı. Adana, Mersin ve Tarsus dayanışmasını yansıtan organizasyonun 5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.
"Bir Destandır Karboğazı" sloganıyla gerçekleştirilecek Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nde ünlü sanatçılar Zara, Ahmet Şafak, Ali Kınık, Gülşen Kutlu, Atilla Yılmaz ve Kaya Kuzucu'nun ücretsiz halk konseri vereceği duyuruldu. Şölende ayrıca okçuluk müsabakaları, geleneksel Türkmen oyunları, aşıklar ve ozanların atışması, halk oyunları gösterisi, mehteran konseri, Kafkas folklor gösterisi, atlı akrobasi, Kökbörü oyunu yapılacağı belirtildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karboğazı Zaferi'nin eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğun, genç kuşakların iyi bilmesi ve özümsemesi gerektiğini belirtip, hemşehrilerini 17. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'ne davet etti.
(ELF-Y)

01.08.2017 13:54:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çukurova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
YEREL

ÇUKUROVA'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI
Adana'da &quot;Suça Sürüklenen Çocuk&quot; çalıştayı
YEREL

ADANA'DA "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" ÇALIŞTAYI
Kaslarınızı 'klima etkisi'nden koruyun
YEREL

KASLARINIZI 'KLİMA ETKİSİ'NDEN KORUYUN
Çocuklara her hafta sonu robotik atölye
YEREL

ÇOCUKLARA HER HAFTA SONU ROBOTİK ATÖLYE
Tümer: &quot;Mısır, stratejik üründür, üretici perişan edilmemelidir&quot;
YEREL

TÜMER: "MISIR, STRATEJİK ÜRÜNDÜR, ÜRETİCİ PERİŞAN EDİLMEMELİDİR"
Turunçgil üreticisine Güney Afrika'da yetişen çeşitler tanıtıldı
YEREL

TURUNÇGİL ÜRETİCİSİNE GÜNEY AFRİKA'DA YETİŞEN ÇEŞİTLER TANITILDI
Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KOZAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
&quot;Büyükşehir Yollarda&quot; Kozan'ın yaylalarını şenlendirdi
YEREL

"BÜYÜKŞEHİR YOLLARDA" KOZAN'IN YAYLALARINI ŞENLENDİRDİ
Yüreğir kültür evlerinde yaz kampı başlıyor
YEREL

YÜREĞİR KÜLTÜR EVLERİNDE YAZ KAMPI BAŞLIYOR
Vali Demirtaş, Kıdemli Albay Yalçın'a başarı diledi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KIDEMLİ ALBAY YALÇIN'A BAŞARI DİLEDİ
Vali Demirtaş'tan Yüreğir'de inceleme gezisi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'TAN YÜREĞİR'DE İNCELEME GEZİSİ
&quot;Güney Adana Projesi&quot; 66 mahalleye dokunacak
YEREL

"GÜNEY ADANA PROJESİ" 66 MAHALLEYE DOKUNACAK
Vali Demirtaş: &quot;Bölgenin kalkınmasını bir bütün olarak değerlendiriyoruz&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "BÖLGENİN KALKINMASINI BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
Adana'da 3.1 büyüklüğünde deprem
YEREL

ADANA'DA 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM