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Karboğazı'nda zafer kutlaması

- Adana, Mersin ve Tarsus dayanışması 17. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nde taçlanıyor



ADANA (İHA) - Çukurova'nın düşman işgalinden kurtuluşunda 44 Kuvayi Milliyeci'nin bir tabur Fransız askerine karşı kahramanlık destanı yazdığı Toroslar'daki Karboğazı geçidinde bu yıl 17'ncisi organize edilen Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni 5-6 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi'nin birlikte düzenlediği şölende ünlü sanatçılar Zara, Ahmet Şafak, Ali Kınık, Gülşen Kutlu, Atilla Yılmaz ve Kaya Kuzucu halk konseri verecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçen haziran ayında Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile Karboğazı'nda buluştu. Üç başkan, Tarsus sınırları içinde bulunan Karboğazı'nda geleneksel olarak kutlanan Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nin 17'ncisinin ortaklaşa yapılmasını kararlaştırdı. Adana, Mersin ve Tarsus dayanışmasını yansıtan organizasyonun 5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

"Bir Destandır Karboğazı" sloganıyla gerçekleştirilecek Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'nde ünlü sanatçılar Zara, Ahmet Şafak, Ali Kınık, Gülşen Kutlu, Atilla Yılmaz ve Kaya Kuzucu'nun ücretsiz halk konseri vereceği duyuruldu. Şölende ayrıca okçuluk müsabakaları, geleneksel Türkmen oyunları, aşıklar ve ozanların atışması, halk oyunları gösterisi, mehteran konseri, Kafkas folklor gösterisi, atlı akrobasi, Kökbörü oyunu yapılacağı belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karboğazı Zaferi'nin eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olduğun, genç kuşakların iyi bilmesi ve özümsemesi gerektiğini belirtip, hemşehrilerini 17. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni'ne davet etti.

(ELF-Y)



01.08.2017 13:54:30 TSI

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