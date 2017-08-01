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2. Rodostobike Bisiklet Şenliği hazırlıkları başladı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Rodostobike Bisiklet Şenliği 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Şenlikle ilgili hazırlıklar hız kazanırken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Tekirdağ'da faaliyet gösteren bisiklet bayisi firmalarla bir toplantı yaparak hazırlıklarla ilgili istişarede bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Rodostobike Bisiklet Şenliği Koordinatörü Suat Durmaz, bisiklet bayileri Serdar Züccaciye'den Serdar Gül, Limon Bike'tan Yavuz Limon ve Sural Bisiklet'ten İslam Gölge de hazır bulundu.

Bisiklet bayileri adına Serdar Gül Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a bir minyatür bisiklet hediye ederek, bisiklet sporuna verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Gül, bisiklet camiası olarak Rodostobike Bisiklet Şenliği için ellerinden gelen katkıyı vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.



"Rodostobike Süleymanpaşa'da bisikleti sevdirdi"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bisiklet, insanları hareket etmeye, sosyalleşmeye, sağlıklı yaşamaya yönlendiren sosyal bir spor. Bu sporun Süleymanpaşa'da gelişmesi için gayret ediyoruz. Bu yıl ikincisini yapacağımız Rodostobike, geçen yıl büyük ilgi görmüş ve Tekirdağ'da bisiklet sporunun yayılmasında etkili olmuştu. Biz de buradan aldığımız cesaret ve şevkle bu yıl daha coşkulu ve daha fazla katılımlı bir organizasyon yapmayı hedefledik. Bisiklet firmalarımız sağ olsunlar geçtiğimiz yıl da bize destek olmuşlardı bu yıl da yanımızdalar. Kendilerine bu spora yaptıkları katkılardan ötürü şahsım ve Süleymanpaşa halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Bu yıl hedef bin 500 bisikletçi

Toplantıda, şenlik süresince yapılacak etkinliklerin organizasyonu ile ilgili bilgilendirmede bulunan Suat Durmaz, bu yıl bin 500'ün üzerinde bisikletçinin katılımını hedeflediklerini söyledi.

30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan 2. Rodostobike Bisiklet Şenlikleri hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü ifade edilirken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili detaylı açıklamanın yapılacağı belirtildi.

(HLD-MEF-Y)



01.08.2017 13:55:22 TSI

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