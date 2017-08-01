YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir'de yaz spor okullarında 5 bin 550 öğrenci kurslara katılıyor

Nevşehir'de yaz spor okullarında 5 bin 550 öğrenci kurslara katılıyor



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak düzenlenen 21 branşta ve 70 antrenör ile açılan yaz spor okullarına 5 bin 550 öğrenci katılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarına 5 bin 550 öğrenci katılıyor. 21 branşta ve 70 antrenör ile düzenlenen yaz spor okulları başta Nevşehir merkez olmakta üzere Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde öğrencilerin büyük katılımı ile devam ederken açılan kurslarda en büyük ilgiyi bin 200 öğrencinin katıldığı voleybol branşı görürken basketbol kurslarına ise 800 öğrenci katılıyor. Eylül ayına kadar devam edecek olan kurslarda atletizmde 240, badmintonda 365, basketbolda 800, bisiklette 90, boksta 116, jimnastikte 303, güreşte 68, halterde 107, hentbolda 300, judoda 110, masa tenisinde 305, okçulukta 70, satrançta 9, taekwondo da 450, voleybolda bin 200, yüzmede 767 ve futbolda ise 250 öğrenci kurslara katılıyor. (COŞ-TB-Y



01.08.2017 13:55:34 TSI

NNNN

