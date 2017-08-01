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Ptt Niğde'de 34. şubesini açtı

01 Ağustos 2017 Salı, 13:54
Ptt Niğde'de 34. şubesini açtı
Ptt Niğde'de 34. şubesini açtı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de il ve ilçelerde vatandaşa hizmet veren PTT'nin 34. şubesi Niğde Merkez Şahinali mahallesinde açıldı.
Açılış programındaki konuşmasında, vatandaşa hizmetin esas alındığını söyleyen, PTT Niğde Başmüdürü Bedri Elvan, "Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerimizi vatandaşın ayağına götürmek, hizmet yelpazesini geniş kesimlere ulaşarak genişletmek, müşteri memnuniyetini artırmak, için her noktadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşın işyerlerimize ulaşımını sağlamak ve kolaylaştırmak için bu gün bu şubeyle birlikte Niğde il ve ilçelerinde toplam 34. işyerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için Şahinali Mahallesinde Cumhuriyet PTT şubesini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Haftanın beş günü mesai saatleri içinde hizmet verecek olan Cumhuriyet PTT şubesi, posta kabulü, havale kabul ve ödeme işlemleri, posta çek kabulü, ödeme ve aktarmalar, sosyal yardım ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz, trafik ceza tahsilatları, koli ve kargo kurye kabul işlemleri gibi hizmetlerde bulunacak.
(MB-YE-TB-Y

01.08.2017 13:56:44 TSI
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