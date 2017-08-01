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Avanos'ta bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi

01 Ağustos 2017 Salı, 13:55
Avanos'ta bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi
Avanos'ta bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bin 804 şişe kaçak şarap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu muhalefet olduğu gerekçesiyle bin 804 şişe şaraba el konuldu.
Yapılan operasyon sonrasında ise bir kişi hakkında '5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
(COŞ-TB-Y

01.08.2017 13:57:30 TSI
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