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Filenin sultanları Yunusemre'de yetişiyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Gençleri kötü alışkanlıklardan korurken, bir yandan da geleceğe hazırlamayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi, açtığı yaz okullarında 2 binden fazla öğrenciyi ağırlıyor.

Yaz spor okulları kapsamında 12 branş ile 2 binden fazla öğrenciye hizmet veren Yunusemre Belediyespor Kulübü, voleybolda da hedefini yüksek tutuyor. İki aydır eğitimlerini sürdüren voleybol yaz spor okulunda 80 öğrenci kurs sonunda voleybol takımına seçilerek geleceğin yıldızları olmayı hedefliyor. Yunusemre Belediyespor Kulübü Voleybol Koordinatörü Levent Tokay, voleybola olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Tokay, "Kursumuza iki ay önce başladık. Yaz spor okullarının sonunda yetenekli olan çocuklarımızın kulübümüzde değerlendireceğiz. Ekipteki arkadaşlarımız ile birlikte 80 tane çocuğumuza voleybol eğitimi veriyoruz. Çocuklarımızın hem zihinsel hem psikolojik hem de sosyal alanda başarılı olması için çalışıyoruz. Bu imkanları bize sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçiye ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi

(ÖND-Y)



01.08.2017 13:58:49 TSI

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