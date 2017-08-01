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Üreticilere, Kayın Mantarına yönelik bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'de kayın mantarı (istiridye) yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen ve 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen tarafından verilen eğitimde teknik personel, muhtar, çiftçiler ve kayın mantarı yetiştirmek isteyenler bilgilendirildi.

Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur, üreticilere ve çiftçilere yönelik bu eğitimlerin DOKA tarafından desteklendiğini ifade ederek söz konusu eğitimlerin tüm ilçelerde yapılacağını söyledi.

Okur, Artvin'de ki tarım arazisi varlığının toplam arazı varlığının sadece yüzde 9'unu teşkil ettiğini belirterek, "Artvin'de 63 bin 100 hektar alanda tarım yapılmaktadır. Tarım alanlarının bu derece kıt olduğu ilimizde mantar yetiştirmek bizim için kaçınılmaz duruma geldi. O nedenle kayın mantarı yetiştiriciliği geliştirmek ve üreticileri bilgilendirmek istedik. Bu kapsamda değerli hocamız Aysun Pekşen'i ilimize davet ettik. İnanıyoruz ki bu toplantıların sonunda mantar yetiştiriciliği ilimizde ivme kazanacaktır" diye konuştu.

Açılışın ardından eğitime geçilerek Pekşen kayın mantarı yetiştiriciliği hakkında bilgilere vererek, vatandaşların sorularını cevaplandırdı. Pekşen, doğal florada da bulunan kayın mantarı üretimine olan ilginin son yıllarda hızla arttığını söyledi.

İstiridye mantar yetiştiriciliğinin Tarım Bakanlığı projeleri ile de desteklendiğini kaydeden Pekşen "Bu çerçevede de üreticiler hazırladıkları projelerle kayın mantarı üretimi noktasında girişimlerde bulunmaktalar. Bende Tarım Bakanlığının düzenlediği eğitim kapsamında sizlerle bir araya geldim. Bu eğitimdeki amaç, üreticiyi biraz daha bilgilendirmek, doğru yönlendirmeler yapmak ve üretilen mantarın değerlendirme kısmıyla ilgilide bilgiler aktarmak" dedi.

Kayın mantar üretiminin hızla artan bir ivme gösterdiğini belirten Pekşen" Kayın mantar üretimi ve talebi Türkiye'de çok hızla artan bir ivme gösteriyor. Yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki Türkiye'de üretilen mantarın yüzde 10'unu kayın mantarı oluşturuyor. Bu daha da hızla artacaktır. Tüketicinin de severek tükettiği bir mantar türü. Eskiden doğa mantarlarına benzemesinin getirdiği zehirlenme korkusu dolayısıyla tüketimi yoktu ama artık insanlar tanıyor ve lezzetini de seviyor" ifadelerine yer verdi.

Kayın mantarının Gürcistan, Kıbrıs, Irak, Rusya gibi ülkelere ihracatının yapıldığını ancak bunun düşük miktarlarda olduğunu kaydeden Pekşen üretilen mantarların önemli bir kısmının iç piyasada tüketildiğini söyledi. Pekşen "Kayın mantarı ülkemizde ağırlıklı olarak Denizli, Kayseri, Kastamonu, Antalya, İzmir, İstanbul, Kocaeli'nde yetiştirilmektedir. Artvin'deki üretimde bu hızla devam ederse üretim merkezleri arasına kısa sürede Artvin'de girecektir. Kayın mantarı, besin değeri ve sağlık bakımından önemi bir ürün. Bu bitkisel kaynaklı bir protein. Karbonhidrat miktarı düşük olduğundan kalori değeri de düşük. Bu yüzden obezite sorunu olan insanlar için iyi bir bitkisel protein kaynağı durumunda. Folik asit içermesi ve B kompleks vitaminleri açısından zengin olması bu mantarı üstün kılan özelliklerden. Bunun dışında istiridye mantarı kolesterolü düşüren lovastatin maddesi taşıyor. Taşıdığı bu madde nedeniyle de kolesterolü olan insanlar için son derece faydalı. Mantarların zaten bağışıklık sistemini güçlendirici birtakım özelliği var. İltihaplanmayı engelleyici aktivitesi, antibiyotik, antiviral, bağışıklığa etkisi ve kanseri engelleyici aktivitesi nedeniyle çok sayıdaki hastalığın tedavisinde rol oynamaktadır. Kayın mantarının en belirgin özelliği kolesterolü düşüren lovastatin maddesi taşımasıdır. Bu mantar türüyle ilgili ARGE çalışmalarının artması önem taşıyor. ARGE çalışmaları ile üreticinin birçok sorunun giderilmesine ihtiyaç var. Bu konuda uzmanlara danışmanlara ihtiyaç var" dedi.

(HFD-BK-Y)



01.08.2017 14:10:27 TSI

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