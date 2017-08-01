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Haliliye belediyesinden diksiyon kursu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, etkili ve tonlamalarla konuşmak isteyen vatandaşlara yönelik açtığı diksiyon kursunu sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, vatandaşların istihdamına ve hobilerini yaşamalarını sağlamak amacıyla kurs çalışmalarını sürdürüyor. Anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme anlamında diksiyon kursu faaliyeti de sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kapsamında bugüne kadar 4 dönemde 120 kişiye diksiyon eğitimi verdi. "Diksiyonun önemi, ses, kelime ve söz noktaları, anlatım, jest ve mimikler" eğitimi verilen diksiyon kursunda, 5 dönem kayıtları da devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursa başvurmak isteyen vatandaşların 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattını arayarak veya Kadri Eroğan Caddesi üzerindeki Haliliye Belediyesi Ek Hizmet binasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

(AK-SD-Y)



01.08.2017 14:10:35 TSI

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