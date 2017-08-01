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Söke KETEM ilk 7 ayda 4 bin kanser taraması yaptı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) faaliyetlerini sürdürüyor.

Kanser konusunda halkı bilinçlendirmek adına yapılan eğitim çalışmalarının yanında tarama faaliyetlerini de yürüten Söke KETEM, ilçede Yıldırım Sokak Ticaret Odası altında hizmet veriyor. Eğitim ve tarama faaliyetleri sadece Söke merkezde değil, kırsal bölgelerde de yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre Söke KETEM 2017 yılı faaliyetleri kapsamında ilk yedi ayda 4 Bin 46 kişide kanser taraması gerçekleştirdi. Yapılan taramalar kapsamında HPV, GGK ve Mamografi taramaları sonucu ileri tetkik gerekli görülen 130 kişi sağlık kurumlarına yönlendirildi. Yapılan taramalarda 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.



Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurbeyoğlu ve eşi Ayşe Kurtbeyoğlu Söke KETEM tarafından yürütülen faaliyetleri yakından takip ederken, etkinliklere destek veriyor. Kaymakam Kurtbeyoğlu Söke KETEM'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Günümüzde yoğunluğu artan kanserin önüne geçebilmek için erken teşhisin ve KETEM tarafından yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çeken Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Erken teşhisin hayat kurtardığını yeniden hatırlatıp, herkesi tarama için KETEM'e davet ediyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

(LT-MB-Y)



01.08.2017 14:18:27 TSI

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