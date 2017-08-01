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Taşdan; "Amacımız, kamu hizmetlerinin vatandaşa en etkin şekilde ulaşması"

01 Ağustos 2017 Salı, 14:16
Taşdan; "Amacımız, kamu hizmetlerinin vatandaşa en etkin şekilde ulaşması"
Taşdan; "Amacımız, kamu hizmetlerinin vatandaşa en etkin şekilde ulaşması"

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, amaçlarının, kamu hizmetlerinin vatandaşa en etkin şekilde ulaşmasını temin etmek olduğunu söyledi.
Taşdan, beraberindeki heyetle birlikte Kızılca ve Dereköy mahallelerini ziyaret ederek, buradaki 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Güvenlik toplantılarını her ay farklı bölgelerde yaptıklarını hatırlatan Taşdan, "Bu şekilde vatandaşlarımıza daha rahat ulaşabilmek, onlara dokunabilmeyi istiyoruz. Onları sürekli merkeze beklemek, veya makama beklemek doğru değil. Dolayısıyla hem mahallelerimizi hem de vatandaşlarımızı ziyaret edip sohbet havasında işlerimizi görüşüyoruz. Özellikle sizleri dinlemek istiyoruz. Gelirken ilgili arkadaşlarımızı da yanımızda getiriyoruz ki, muhatabıyla birinci elden tanışması, dinlemesi gerektiğinde cevap vermesi devlet hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından son derece önemli" dedi.
Talep ve isteklerin çözüm mercilerinde bazen zaman aldığını, bunların takipçisi olmanın da önemli olduğunu ifade eden Taşdan, "Biz dilekçemizi verdik işimiz bitti şeklinde değerlendirmemek lazım. Bizim işimiz bu vatandaşlarımızın taleplerini alıp yapabileceklerimizi yapmak, yapamadıklarımızı ilgili mercilere iletip takibini yapmak ve vatandaşlarımızı, muhtarlarımızı bilgilendirmek. Bu sayede ilçemizdeki kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin ve sağlıklı şekilde ulaşmasını temin etmek. Vatandaşlarımızla bir arada yüz yüze olmak bizler içinde çok önemli. Bunları yapmaya devam edeceğiz. İnşallah çalışma arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla ilçemizde güzel faaliyetler olmasını, iyi hizmetler olmasını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.
En önemli önceliklerinin vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmak, çocukların eğitimini en iyi şekilde almalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Taşdan; "Bu toplantılardaki nihai amacımız vatandaşların sıkıntılarını ilgili mercilere ulaştırmaktır. Bizlerde her zaman sizleri bekliyoruz. Kaymakamlığın kapıları her zaman sizlere açık. Her hangi bir iş, müracaat söz konusu değil o zamanda gelebilirsiniz ama bir çayımızı, kahvemizi içmeye, misafirimiz olmaya da bekliyoruz. Ziyaretimize geldiğinizde bizlerde çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Taşdan, vatandaşların, muhtarların istek ve taleplerini de dinledi. Kurum amirleri ve belediye yetkilileri söz vererek vatandaşların istek ve talepleri konusunda bilgilendirme yapmalarını istedi.
Toplantıya Taşdan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Aykut Cengiz, kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
(ALT-Y)

01.08.2017 14:18:45 TSI
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