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KUDAKA yönetim kurulu toplantısı Erzincan'da yapıldı

01 Ağustos 2017 Salı, 14:17
KUDAKA yönetim kurulu toplantısı Erzincan'da yapıldı
KUDAKA yönetim kurulu toplantısı Erzincan'da yapıldı

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 89. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in aylık Ajans faaliyetlerine ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından toplantı gündemi görüşüldü. Ajansın mevcut çalışmalarının değerlendirildiği toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
(ERZ-AT-Y)

01.08.2017 14:19:23 TSI
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