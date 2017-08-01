KUDAKA yönetim kurulu toplantısı Erzincan'da yapıldı
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ERZİNCAN (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 89. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in aylık Ajans faaliyetlerine ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından toplantı gündemi görüşüldü. Ajansın mevcut çalışmalarının değerlendirildiği toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
(ERZ-AT-Y)
01.08.2017 14:19:23 TSI
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