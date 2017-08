YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel

Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen 'Efeler Belediyesi 2017 Yaz Okulları' başladı. 7-14 yaş arası bin 300 kursiyerin bulunduğu kurslarda çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Efeler Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. 2016 kış dönemi kurslarını tamamlayan Efeler Belediyesi, yaz okulu ile 7-14 yaş arası çocukları eğitiyor. Modern danstan, gitara, futboldan, seramiğe, İngilizceden, dramaya 9 merkezde bin 300 kursiyer çocuğa erişen Efeler Belediyesi, çocuklar ve velilerinden yoğun ilgi gördü. Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi'nde 456, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde 342, Efeler Çok Amaçlı Salon'da 67, Hasan Efendi Kültür ve Sanat Evi'nde 18, Çeştepe Kültür Merkezi'nde 49, Köprülü ve Veysi Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde 69, Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde 38, Işıklı Mahallesi Çok Amaçlı Salon'da 45 ve Umurlu Mahalllesi Çok Amaçlı Salon'da 217 olmak üzere toplamda bin 300 çocuğa ulaşan Efeler Belediyesi yaz mevsiminin dolu dolu geçmesini sağlıyor.



Efeler Belediyesi olarak eğitimin olmazsa olmazları olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak eğitimin her alanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyor ve hem yaz hem de kış dönemlerinde çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik çeşitli kurslar düzenliyoruz. Hayatın her alanında, her yaştan insana hitap eden kurslarımız yaz dönemi boyunca sürecek. Bu kurslarımız sayesinde de Efeler ilçemizde yaşayan çocuklarımızın kişisel gelişimlerine de katkı sunuyoruz. İlk yıllarda daha az sayılarda başladığımız yaz kurslarımız artık binlere ulaştı. Vatandaşlarımıza belediyemize duyduğu güven ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(MU-MB-Y)



01.08.2017 14:19:24 TSI

NNNN