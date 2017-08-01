ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel

01 Ağustos 2017 Salı, 14:18
Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel
Efeler'in çocuklarına yaz bir başka güzel

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlenen 'Efeler Belediyesi 2017 Yaz Okulları' başladı. 7-14 yaş arası bin 300 kursiyerin bulunduğu kurslarda çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor.
Efeler Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. 2016 kış dönemi kurslarını tamamlayan Efeler Belediyesi, yaz okulu ile 7-14 yaş arası çocukları eğitiyor. Modern danstan, gitara, futboldan, seramiğe, İngilizceden, dramaya 9 merkezde bin 300 kursiyer çocuğa erişen Efeler Belediyesi, çocuklar ve velilerinden yoğun ilgi gördü. Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi'nde 456, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde 342, Efeler Çok Amaçlı Salon'da 67, Hasan Efendi Kültür ve Sanat Evi'nde 18, Çeştepe Kültür Merkezi'nde 49, Köprülü ve Veysi Paşa Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde 69, Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde 38, Işıklı Mahallesi Çok Amaçlı Salon'da 45 ve Umurlu Mahalllesi Çok Amaçlı Salon'da 217 olmak üzere toplamda bin 300 çocuğa ulaşan Efeler Belediyesi yaz mevsiminin dolu dolu geçmesini sağlıyor.

Efeler Belediyesi olarak eğitimin olmazsa olmazları olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak eğitimin her alanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyor ve hem yaz hem de kış dönemlerinde çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize yönelik çeşitli kurslar düzenliyoruz. Hayatın her alanında, her yaştan insana hitap eden kurslarımız yaz dönemi boyunca sürecek. Bu kurslarımız sayesinde de Efeler ilçemizde yaşayan çocuklarımızın kişisel gelişimlerine de katkı sunuyoruz. İlk yıllarda daha az sayılarda başladığımız yaz kurslarımız artık binlere ulaştı. Vatandaşlarımıza belediyemize duyduğu güven ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(MU-MB-Y)

01.08.2017 14:19:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
YEREL

POLİSE KAFA ATAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Söke KETEM ilk 7 ayda 4 bin kanser taraması yaptı
YEREL

SÖKE KETEM İLK 7 AYDA 4 BİN KANSER TARAMASI YAPTI
Kuşadası'nda &quot;Mübadele Fotoğrafları&quot; sergisi açıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA "MÜBADELE FOTOĞRAFLARI" SERGİSİ AÇILDI
Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger çocuk evlerini ziyaret etti
YEREL

VALİ KÖŞGER'İN EŞİ FATMA KÖŞGER ÇOCUK EVLERİNİ ZİYARET ETTİ
Nazilli Ticaret Odası Bozdoğan'da sorunları dinledi
YEREL

NAZİLLİ TİCARET ODASI BOZDOĞAN'DA SORUNLARI DİNLEDİ
Büyükşehir ile sahiller pırıl pırıl
YEREL

BÜYÜKŞEHİR İLE SAHİLLER PIRIL PIRIL
Aydın'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga; 1 ölü
YEREL

AYDIN'DA İKİ KARDEŞ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA; 1 ÖLÜ
Büyükşehir Bozdoğan'ın yollarını yeniliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BOZDOĞAN'IN YOLLARINI YENİLİYOR
Söke Organize Sanayi Bölgesinde son durum değerlendirmesi
YEREL

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Aydın Ticaret Borsası zeytinyağını Mardin'de tanıttı
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI ZEYTİNYAĞINI MARDİN'DE TANITTI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Köşk'e merkezi hükümet desteği devam ediyor
YEREL

KÖŞK'E MERKEZİ HÜKÜMET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
Aydın'da sanayi esnafı durgunluktan dertli
YEREL

AYDIN'DA SANAYİ ESNAFI DURGUNLUKTAN DERTLİ
Aydınspor 1923'te belirsizlik sürüyor
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Nazilli Adliyesi alarm veriyor
YEREL

NAZİLLİ ADLİYESİ ALARM VERİYOR
Böyle hatıra fotoğrafı çektirmek herkese nasip olmaz
YEREL

BÖYLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK HERKESE NASİP OLMAZ
Kaybolan 12 çocuk ailelerine teslim edildi
YEREL

KAYBOLAN 12 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu
YEREL

VERGİ DAİRELERİNDE SON GÜN YOĞUNLUĞU
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın bakanından Çerçioğlu'na ziyaret
YEREL

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KADIN BAKANINDAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET
Deve bakıcısını hastanelik etti
YEREL

DEVE BAKICISINI HASTANELİK ETTİ
Aydın'ın Haziran ayı ihracatı arttı, ithalatı azaldı
YEREL

AYDIN'IN HAZİRAN AYI İHRACATI ARTTI, İTHALATI AZALDI
Ünlü sanatçı karşısında Yörükleri görünce, topuklu ayakkabıları çıkarıp Yörükler gibi giyindi
YEREL

ÜNLÜ SANATÇI KARŞISINDA YÖRÜKLERİ GÖRÜNCE, TOPUKLU AYAKKABILARI ÇIKARIP YÖRÜKLER GİBİ GİYİNDİ
Çerçioğlu üreticiye destek olmaya devam ediyor
YEREL

ÇERÇİOĞLU ÜRETİCİYE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Bayram ziyaretinde balkondan düşerek ölen kadının eski kocası cinayetle suçlanıyor
YEREL

BAYRAM ZİYARETİNDE BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN KADININ ESKİ KOCASI CİNAYETLE SUÇLANIYOR