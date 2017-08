YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Daha yaşanabilir bir Pamukkale için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kuşpınar Mahallesi'nde Seçkinevler Sitesi'nin sakinleriyle biraraya geldi. Burada site sakinleriyle sohbet eden Başkan Gürlesin, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

"Çalışmalarımızı halkın rahatı için yapıyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Hem vatandaşlarımızın dertlerine çözüm olma noktasında hem de belediye hizmetlerimizin işlerliğini kontrol etme noktasında, her fırsatta ve her platformda halkımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Halkın derdine derman olamayan bir belediyecilik anlayışı olamaz. Bu sebeple attığımız her adımda halkımızın faydasına olacak işlere imza atmaya çalışıyoruz. En başından itibaren bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Hem vatandaşlarımızın dertlerine çözüm olma noktasında hem de belediye hizmetlerimizin işlerliğini kontrol etme noktasında, her fırsatta ve her platformda halkımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların merak ettikleri soruları somasıyla adeta mini halk gününe dönen toplantıda Başkan Gürlesin, tüm soruları içtenlikle cevapladı. Bu buluşma akşamın geç saatlerine kadar devam etti.

01.08.2017

