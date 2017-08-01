ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehzadeler'den sokak hayvanlar için duyarlılık örneği

01 Ağustos 2017 Salı, 14:23
Şehzadeler'den sokak hayvanlar için duyarlılık örneği
Şehzadeler'den sokak hayvanlar için duyarlılık örneği

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, "Onlar da Yemeğe Muhtaç" sloganı ile başlattığı proje kapsamında kentin park ve yeşil alanlarına sokak hayvanları için mama ve su kabı montajını sürdürüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sokakta zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren hayvanlar için Şehzadeler Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle duyarlılık örneği sergiledi. Belediye ekipleri, ilçe genelinde bir çok park ve yeşil alanda mama ve su kabı montajı gerçekleştirerek, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyacını karşılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde yaşayan tüm canlılar için hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerini 65 mahallemizin tamamında yaparken, bu toprakları birlikte paylaştığımız can dostlarımız, sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar sokak hayvanlarımız için birçok hizmeti hayata geçirdik. Şehrimizde ki parklara bin adet kuş evi montajını yapmıştık. Yine sokak hayvanları için vatandaşlarımıza 5 bin adet su kabı dağıtımını gerçekleştirmiştik. Sokakta yaşayan kediler için korunaklı Kedi Evleri yaparak parklarımıza ve uygun alanlara montajını gerçekleştirmiştik. Göreve geldiğimiz ilk yıl başlattığımız sokak hayvanları mama ve su kapları projemizi de devam ettiriyoruz. Bu bağlamda sokak hayvanlarının özellikle sıcak havalardan etkilenmemesi için parklar ve yeşil alanlarda montajına başlamış olduğumuz sokak hayvanları mama ve su kaplarını ihtiyaç duyulan alanlara yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız sokak hayvanlarımız için başlattığımız bu anlamlı projeye destek vermeleri, o kapları korumaları ve onlara sürekli olarak mama ve su ilave etmeleridir" dedi.
(ÖND-Y)

01.08.2017 14:25:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Çelik Şehzadeler'in sporcularıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK ŞEHZADELER'İN SPORCULARIYLA BULUŞTU
Filenin sultanları Yunusemre'de yetişiyor
YEREL

FİLENİN SULTANLARI YUNUSEMRE'DE YETİŞİYOR
Mezarlıkların amacı dışında kullanımına cezai yaptırım
YEREL

MEZARLIKLARIN AMACI DIŞINDA KULLANIMINA CEZAİ YAPTIRIM
Manisa'da İŞKUR personeline hizmet içi eğitim
YEREL

MANİSA'DA İŞKUR PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM
Selimiye'nin taşkınları son buldu
YEREL

SELİMİYE'NİN TAŞKINLARI SON BULDU
Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda
YEREL

SALİHLİ'DE MAÇLAR ATATÜRK SPOR SALONU'NDA
Salihli Belediyespor sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Kaymakam Uçkun, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

KAYMAKAM UÇKUN, VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak
YEREL

MESİR TABİAT PARKI MANİSA'NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Tarım arazileri su taşkınlarından korunuyor
YEREL

TARIM ARAZİLERİ SU TAŞKINLARINDAN KORUNUYOR
Salihli'nin yağmur suyu hattı çalışmasına inceleme
YEREL

SALİHLİ'NİN YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMASINA İNCELEME
Baktırlı'nın ova yollarında hummalı çalışma
YEREL

BAKTIRLI'NIN OVA YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkan Şirin açılışa gün sayan tesiste incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN AÇILIŞA GÜN SAYAN TESİSTE İNCELEMELERDE BULUNDU
Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi
YEREL

TURGUTALP'İN SU SIKINTISI GİDERİLDİ
Yunusemre'den judoda 2 derece
YEREL

YUNUSEMRE'DEN JUDODA 2 DERECE
Geleceğin yüzücüleri Manisa'da yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİ MANİSA'DA YETİŞİYOR
Tük Sağlık Sen taleplerini anlattı
YEREL

TÜK SAĞLIK SEN TALEPLERİNİ ANLATTI
Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı
YEREL

ARPACI'DA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Manisa Büyükşehir'in sultanları yeni sezonu açıyor
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'İN SULTANLARI YENİ SEZONU AÇIYOR
Ahmetli'deki yollara bakım
YEREL

AHMETLİ'DEKİ YOLLARA BAKIM
Salihli'de Rumeli Şenliklerine yoğun ilgi
YEREL

SALİHLİ'DE RUMELİ ŞENLİKLERİNE YOĞUN İLGİ