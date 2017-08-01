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Şehzadeler'den sokak hayvanlar için duyarlılık örneği



(Fotoğraflı)



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, "Onlar da Yemeğe Muhtaç" sloganı ile başlattığı proje kapsamında kentin park ve yeşil alanlarına sokak hayvanları için mama ve su kabı montajını sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sokakta zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren hayvanlar için Şehzadeler Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle duyarlılık örneği sergiledi. Belediye ekipleri, ilçe genelinde bir çok park ve yeşil alanda mama ve su kabı montajı gerçekleştirerek, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyacını karşılıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde yaşayan tüm canlılar için hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerini 65 mahallemizin tamamında yaparken, bu toprakları birlikte paylaştığımız can dostlarımız, sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bugüne kadar sokak hayvanlarımız için birçok hizmeti hayata geçirdik. Şehrimizde ki parklara bin adet kuş evi montajını yapmıştık. Yine sokak hayvanları için vatandaşlarımıza 5 bin adet su kabı dağıtımını gerçekleştirmiştik. Sokakta yaşayan kediler için korunaklı Kedi Evleri yaparak parklarımıza ve uygun alanlara montajını gerçekleştirmiştik. Göreve geldiğimiz ilk yıl başlattığımız sokak hayvanları mama ve su kapları projemizi de devam ettiriyoruz. Bu bağlamda sokak hayvanlarının özellikle sıcak havalardan etkilenmemesi için parklar ve yeşil alanlarda montajına başlamış olduğumuz sokak hayvanları mama ve su kaplarını ihtiyaç duyulan alanlara yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız sokak hayvanlarımız için başlattığımız bu anlamlı projeye destek vermeleri, o kapları korumaları ve onlara sürekli olarak mama ve su ilave etmeleridir" dedi.

(ÖND-Y)



01.08.2017 14:25:08 TSI

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