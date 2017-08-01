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Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı



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AYDIN (İHA) - Nazilli Zafer Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, havaya ateş açarak çevredekileri rahatsız ettiği ihbarıyla kendisini uyarmaya gelen polis memuruna kafa attı. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00'de Zafer Mahallesi Mehmet Özalp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kısa bir süre sonra askere gideceği öğrenilen Bahri K. (20), evinin önünde asker eğlencesi düzenledi. Eğlencenin dozunu kaçıran Bahri K., evinin balkonundan havaya ateş açmaya başladı. Silah seslerinden rahatsız olan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı uyararak ayrıldı. Bahri K., ekiplerin gitmesinin ardından silahını ateşlemeye devam etti. Ekipler, İhbar üzerine tekrar olay yerine geldi. Bahri K., kendisini uyarmak isteyen polis memuruna kafa attı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polise mukavemet eden şahıs yaka paça gözaltına alındı. Burnundan yaralanan polis memuru ise Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bahri K., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(ES-MB-Y)



01.08.2017 14:27:35 TSI

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