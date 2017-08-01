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Başkale Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere un, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Başkale Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların sonucunda ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği verildi. İhtiyaç sahibi ailelere her ay 15 bin sıcak ekmek yardımında bulunan Başkale Belediyesi, yeni gelen başvurular neticesinde desteklerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi ekipleri, yardım yapılan ailelerin temel gıda malzemelerini belediyeye ait araçlara yükleyerek adrese teslim ediyor.

Yardımlardan dolayı Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulselam Öztürk'e teşekkür eden aileler, "Kaymakamımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bizler yaptığı yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dediler.

(EE-MSA-Y)



01.08.2017 14:39:09 TSI

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