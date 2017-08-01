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Gazi Devlet Hastanesinde sergi ve kafeterya açılışı



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Gazi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde(TRSM) sergi ve yeni hizmete giren kafeterya düzenlenen törenle açıldı.

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gazi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki danışanlar tarafından üretilen eserlerden oluşan sergi ve Gazi Devlet Hastanesinin yeni kafeterya binasının açılışı bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Gazi Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Opr. Dr. Mahmut Ulubay, "Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ağır ruh sağlığı sorunu olan bireylerin durumlarını, işlevlerini düzelterek hastalığın hem kişiye hem de sosyal çevresine getirdiği maddi ve manevi yıkımın önüne geçmek ve toplum içinde yaşam kalitesini artırmaktadır. Merkezimiz 16 Nisan 2014 tarihinde açılmış olup; psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, sağlık memuru, veri hazırlama memuru, halk eğitim usta öğreticileri ve temizlik personeli olmak üzere toplam 13 kişi ile hastalarımıza hizmet vermektedir. Burada verilen hizmetlerimizin arasında; Hasta yakınlarına danışmanlık, gerektiğinde ev ziyaretleri, hastaların gerçekle bağlantısını sağlamak amacıyla sanatsal etkinlikler, bahçe uğraşları, sportif faaliyetler ve el sanatları etkinliklerini sayabiliriz. Merkezimizde toplam 336 danışan hizmet almakta olup, açılışından bu yana toplam bin 100 ev ziyareti yapılmış, hem danışmanların takibi hem de ailelerin gerekli eğitimi alması sağlanmıştır" dedi.

Açılan sergi hakkında da bilgiler veren Ulubay, "Bugün çalışanlarımızın desteğiyle danışanlarımız tarafından hazırlanan; el sanatları ve dekoratif çalışmalarında 124 kalem başlığı altında üretilen 250 ürün, nakış malzemeleri çalışmalarında 24 kalem başlığı altında üretilen 300 ürün ve resim çalışmalarında üretilen 50 ürün sergilenecektir. Burada emeği geçen herkese, Halk Eğitim Müdürlüğüne ve ekibine ve bize sadece bu hizmeti değil, her zaman her türlü desteğini veren İlkadım Belediye Başkanı Sayın Erdoğan Tok'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Güney, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Gazi Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Mahmut Ulubay tarafından danışanlar tarafından yapılan eserlerin bulunduğu stantların açılışı yapıldı.

Eserleri tek tek inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, eserler hakkında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanlarından bilgi aldı. Ziyaret sonrası TRSM çalışanları ve danışanlarından oluşturulan koro, söylediği türküler ve şarkılarla ziyaretçilere neşeli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Sergi açılışı sonrası Gazi Devlet Hastanesinin yeni yapılan kafeterya binası da ziyaret edilerek, hizmete açıldı.

(ED-SLH-Y)



01.08.2017 14:39:37 TSI

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