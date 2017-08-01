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Okka: "Konya, ülkemize katkı sağlamaya devam edecek"



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KONYA (İHA) - Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Temmuz ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Okka yaptığı açıklamada, "TİM'in verilerine göre Türkiye'nin Temmuz 2017 ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Konya'nın ise Temmuz ayında ihracatı, yüzde 54,25 artışla 119 milyon 624 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ilk yedi aylık ihracat rakamımız toplam 883 milyon dolar olmuştur. 2017 yılı ilk yedi aylık rakamı, 2016 yılı ilk yedi aylık rakamına göre yüzde 15,4 artış göstermiştir. Verilerde de görüldüğü gibi Konya'mızın ihracat oranları artarak devam etmektedir. Açıklanan verilerle birlikte şunu görüyoruz ki, yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen ekonomimizin gücü ortadadır. Bu artış bizleri son derece memnun etmiştir ve 2017 yılının geneli için umutlarımızı yitirmedik. Konya sanayisi Türkiye'yi büyütmeye devam edecek. Ekonomi alanında büyük başarılara imza atan Konya, önümüzdeki dönemde de daha hızlı bir ivme yakalayarak ihracat artışını sürdürecektir. Ülkemizin ve özellik de şehrimizin ekonomisini sırtlayan özel sektörümüzün sağladığı katkı ihracat rakamlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. MÜSİAD Konya olarak, dünya ekonomi piyasalarında yaşanan son gelişmelere ve yaşanan olumsuzluğa rağmen üreten, yatırım yapan, dünya pazarlarına açılarak ülkesinin büyümesine katkı sağlayan bütün sanayici ve iş adamlarımızı kutluyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak, dünya ekonomi piyasalarında yaşanan son gelişmelere ve yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen üreten, yatırım yapan, dünya pazarlarına açılarak ülkesinin büyümesine katkı sağlayan bütün sanayici ve iş adamlarımızı kutluyorum. Mevcut pazarlarda payımızı artırmak ve alternatif pazar arayışlarımızı yoğunlaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz" diye konuştu.



"Temmuz ayına ilişkin veriler 'SAMEKS'in tarihi zirvesi' olarak kayıtlara geçmiştir"

İstanbul'da MÜSİAD Genel Merkezi tarafından açıklanan Temmuz ayı Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verileri ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Okka, "SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,7 puan artarak 59,2 değerinde artış kaydetti. Endekste gözlenen bu artışta sanayi endeksinin 6,3 puan artarak 62,4 puana yükselmesi etkili olurken, hizmet endeksi de 2,7 puan artışla 58,5 puana yükseldi. Temmuz ayına ilişkin veriler 'SAMEKS'in tarihi zirvesi' olarak kayıtlara geçmiştir. Yılın ikinci çeyreğini 55,3 puan ortalamasıyla kapatan SAMEKS Bileşik Endeksi'nin, yılın üçüncü çeyreğinin ilk dönemi olan Temmuz ayına 59,2 puanla girmiştir. Bu döneme ilişkin büyüme oranı için oldukça olumlu bir işaret vermektedir. Temmuz ayında hem sanayi hem de hizmet sektörüne girdi alımlarının artması, reel sektöre yönelik olumlu görünümün devam eden aylarda da süreceğinin sinyalini veriyor. Yılın ilk çeyreğinde %5 oranında büyüyerek 2017 yılına oldukça iyi bir giriş yapan Türkiye ekonomisinde, Temmuz ayı içerisinde açıklanan makroekonomik verilerde pozitif büyüme sürecinin sürdüğü gözlemlendi. Yılın üçüncü çeyreğinin ilk dönemi olan Temmuz ayında açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme sürecinin ara vermeden sürdürecektir" dedi.

(AH-Y)



01.08.2017 14:43:38 TSI

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