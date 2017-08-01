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azada yaralanan genç yaşama tutunamadı

01 Ağustos 2017 Salı, 14:43
azada yaralanan genç yaşama tutunamadı
Kazada yaralanan genç yaşama tutunamadı

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas-Söke karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Turgay Şen, 4 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Milas-Söke karayolunda geçtiğimiz 27 Temmuz Pazar günü meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışmış ve kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.
Milas - Söke karayolunda meydana gelen trafik kazasında; Turgay Şen idaresindeki 48 U 9531 plakalı motosiklet ile Halil İbrahim Çulfa idaresindeki 48 NZ 728 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada, genç motosiklet sürücüsü Turgay Şen yaralanmıştı. Ağır yaralı Şen, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan genç sürücü, hayata tutunamadı. 4 gün süren hayat mücadelesinin sonunda Şen'in beyin ölümünün gerçekleştiği ve bugün Kafaca Mahallesi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
(DL-MB-Y)

01.08.2017 14:45:16 TSI
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