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Çorum Ülkü Ocakları Kargı Yaylası'nda kamp yaptı



(Fotoğraflı)



Turan Ozan Acar

ÇORUM (İHA) - Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı, ilçe Ülkü Ocaklarının da katılımıyla Kargı Yaylası'nda kamp yaptı.

Ülkü Ocakları teşkilatlarının kaynaşması amacıyla Kargı Yaylası'nda gerçekleştirilen ve Kargı Ülkü Ocaklarının ev sahipliği yaptığı kampa, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Muhammed Yavuz Ünlü, İl Ocak yöneticileri, Sungurlu, Osmancık, İskilip, Oğuzlar ilçe ocak başkanları ve yöneticileri katıldı. İki gün süren etkinlikte güne sabah sporu yapılarak başlandı. Daha sonra Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Muhammet Yavuz Ünlü teşkilatların durumları hakkında ilçe ocak başkanlarında bilgi alarak yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar verdi.

Bütün Ülkü Ocakları teşkilatlarının tek bir vücut olduğuna vurgu yapan Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Ünlü, bu tür organizasyonlarla teşkilatların kaynaştığını, bunun sonucunda ortaya çıkan sinerjinin de tüm teşkilatların çalışmalarına olumlu olarak yansıdığını söyledi.

Etkinlik birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından yapılan doğa gezisinin ardından son buldu.

(TOA-BÖ)



01.08.2017 14:45:52 TSI

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