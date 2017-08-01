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Başkan Dimez'den AKİD'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneğini (AKİD) ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle, AKİD Başkanı Birsen Günay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. AKİD Başkanı Birsen Günay tarafından, derneğin yönetim kurulu üyesi Hüseyin Fil tarafından teship sanatıyla yapılmış tablo Başkan Dimez'e hediye edildi.

AKİD Başkanı Birsen Günay ziyarette derneğin faaliyetlerinden bahsederek, derneğin 100'e yakın gönüllü üyesinin bulunduğunu, kadınların istihdam ve bilinçlenmesine yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Birsen Günay, kadınların yanında gençler ve engellilere yönelik kursların olduğunu ve çeşitli paydaş kurumular ile bu çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Abdurrahman Dimez ise, Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneğinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Dimez, kadınlara yönelik ikincil bir muamele yapılırken kadınların bir araya gelerek işsizlik ve istihdam konusunda projeler hazırlamanızın çok anlamlı olduğunu belirterek, bu projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

(AHM)



01.08.2017 14:56:46 TSI

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