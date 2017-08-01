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Madde bağımlılığı ile mücadelede yol haritası çiziliyor

01 Ağustos 2017 Salı, 14:54
Madde bağımlılığı ile mücadelede yol haritası çiziliyor
Madde bağımlılığı ile mücadelede yol haritası çiziliyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da her geçen gün şikayet konusu edilen madde bağımlılığına karşı mücadele faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin öncülüğünde bir toplantı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün madde bağımlılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kamu kurum kuruluş temsilcileriyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa Şubesi temsilcisi katıldı.
Kentin madde bağımlılığı durumu hakkında ilgili kurum kuruluş temsilcilerinden bilgi alan Vali Erin, konunun tüm detaylarıyla masaya yatırılmasını ve ortaya bir durum raporu konması gerektiğini söyledi.
Oluşturulacak durum raporuna göre bir eylem planının hazırlanacağı bildirildi.
(BB-Y)

01.08.2017 14:56:47 TSI
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