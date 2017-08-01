YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Santa Harabeleri Yolu bakıma alındı

Santa Harabeleri Yolu bakıma alındı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Gümüşhane sınırları içinde bulunan Santa Harabelerine (tarihi Santa madenci kasabası) Trabzon'dan ulaşımı sağlayan yolun stabilize olan kısmı Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında önce yolun yağmur suyu kanalları oluşturuluyor. Sonrasında ise serilen stabilize malzeme silindir ile sıkıştırılarak yol standartlara uygun hale getiriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bölgede yaptığı çalışmadan yöre sakinleri olarak duydukları memnuniyeti dile getiren Arsin Yolüstü Mahallesi Muhtarı Mustafa Tiryaki, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Tiryaki, "Santa Harabeleri çok büyük bir geçmişe sahip. Burası bölgesel turizm için, Trabzon'umuz için, Arsin'imiz için büyük önem arz ediyor. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Arsin Platformu Başkanı Oktay Acar da Santa Harabeleri yolunda yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Acar, "Bu yol önceki dönemlerde de ilgili kurumlarımız tarafından serilmiştir ancak yapılan çalışmalar altyapısız olarak gerçekleştiği için bir ay bile dayanmamıştır. Büyükşehir Belediyemiz şimdi ilk olarak yolun su kanallarını yapıyor. Sonrasında serilen stabilize malzeme silindir ile sıkıştırılıyor. Bu şekilde 10 km'lik stabilize yolda ciddi bir çalışma yapılıyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na bölge halkı, Yanbolu Vadisi sakinleri, muhtarlarımız ve Arsin Platformu adına teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

(BK-Y)



01.08.2017 14:56:58 TSI

NNNN

