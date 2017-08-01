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Karabüklüler Darıca'da buluştu

01 Ağustos 2017 Salı, 15:00
Karabüklüler Darıca'da buluştu
Karabüklüler Darıca'da buluştu

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması gecesinde binlerce Karabüklü vatandaş Darıca'da bir araya geldi.
Yöresel sanatçıların konseriyle başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Karabüklüler Dernek Başkanı Zuhuri Yakın, "Dernek yönetimi olarak her platformda Karabük'ü tanıtmak için çalışıyoruz. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen şehirler ve kültürler kaynaşmasında da Karabük'ü en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Bu güzel ortamı bizlere sunarak memleketimizi tanıtma imkanı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak başta olmak üzere herkese teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum' 'diyerek konuşmasını tamamladı.
Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programa katılan tüm konulara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Batı Karadeniz'in güzel şehri, Türkiye tarihinde sanayileşmeyi simgeleyen Türkiye'nin ilk entegre demir çelik tesisinin kurulduğu, Safranbolu evleriyle ve antik kenti ile dünya miras şehri unvanını almış, dünyaca ünlü lokumu ve bandırma yemeği ile bir lezzet durağı, toprağın alın teriyle çelik olduğu cennetten bir köşe olan güzel şehir Karabük'ün güzel insanları, gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında her gece bir farklı ilimizin kültürünü tanıyoruz. Ülkemizin mozaiğini, kültürünü ve güzelliklerini Darıcamıza taşıyarak bu güzelliği Darıca Sahilinde sizlerle birlikte yaşıyoruz. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması programınıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımdan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum. dedi.
Selamlama konuşmalarının ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Gece Elif Dikmen, Ahmet Baydaroğlu ve Sami Yalçın'ın söylediği birbirinden güzel türkülerle devam ederken, vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.
(UK-RFK-Y)

01.08.2017 15:02:17 TSI
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