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BÜ Antarktika'ya üst kurma çalışmalarınba katıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Cahit Karaoğlanlı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antarktika'ya üs kurma çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. A. Cahit Karaoğlanlı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Antarktika ile ilgili bilimsel çalışmaların ele alındığı Türkiye-Şili Kutup Araştırmaları İş birliği Toplantısına katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi veren Karaoğlanlı, "Üniversitemizi temsilen katıldığım toplantıda, 27 farklı üniversiteden katılımcılarla birlikte Şili Cumhuriyeti'nden delegeler yer aldı. Toplantıda, bir bilim ve araştırma üssü olan Antarktika'daki durum, yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin Antarktik vizyonu ve Şili'nin Ulusal Antarktik Bilim programı konuşuldu. Bilindiği üzere araştırma yapmak için oldukça bakir bir alan olan kutup bölgeleri, gözlem yapmanın da kolay olduğu yerler. Özellikle iklim değişikliklerini yerinde takip etmek için oldukça önemli bir bölge. Bu bölgede üs kurma çalışmaları önemli ve ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

(AY-RFK-Y)



01.08.2017 15:02:42 TSI

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