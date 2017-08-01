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Orman köylüsünün yüzü güldü

01 Ağustos 2017 Salı, 15:01
Orman köylüsünün yüzü güldü
Orman köylüsünün yüzü güldü
- Mersin'de 540 dekarlık sahada rehabilitasyon çalışması yapılan 27 bin zeytin ağacı, bakımı yapılarak kullanılmak üzere 135 orman köylüsüne verildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de 540 dekarlık sahada rehabilitasyon çalışması yapılan 27 bin zeytin ağacı, bakımı yapılarak kullanılmak üzere 135 orman köylüsüne verildi
Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Davultepe Orman İşletme Şefliğindeki sertifika töreninde konuşan Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün, '5000 köye 5000 orman eylem planı' çerçevesinde yöreye uygun olarak yapılan delice, harnup aşılaması, defne, ceviz ve badem dikimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Gelir getirici türler yoluyla kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın kalkınması ve gelirlerini arttırmaya yönelik politikasıyla yapılan çalışma, orman köylümüzün yüzünü güldürüyor. Böylece Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun da ifade ettiği gibi, 'Orman köylüsüyle hasım değil hısım' olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Yüzde100'e yakın başarı elde edilen bu sahanın sertifikalarını alan 135 talepli bu çalışmayı, 'Köyün gelirinin artacağı ayrıca sahanın gelecekte Ziraat Bankası olmaya aday olacağı' şeklinde ifade ediyor. 135 talepli kendilerine düşen alanın bakımını yaptığı sürece faydalanma hakkı devam edecek" dedi.
Konuşmanın ardından Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu, Davultepe Orman İşletme Şefi Fahri Uzlar tarafından sertifikalar verildi.
(HSK-Y)

01.08.2017 15:03:16 TSI
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