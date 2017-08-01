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Mersin'de asfaltlama çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, yaz aylarının gelmesi ile birlikte hızlandırdığı asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'in çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kent merkezinde hem de köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede Yenişehir ilçesi 1. Cadde'de asfalt çalışmasını tamamladı. Çalışmalar sonucu 1. Cadde'de 3 bin 600 ton asfalt kullanıldı. Yenişehir esnaflarından Hasan Özdemir, yolun temiz olmasının iyi bir şey olduğunu ifade ederek, çalışmalar ile birlikte Mersin'in daha temiz bir kent görünümüne kavuştuğunu belirtti. Özdemir, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını kaydetti.

Çalışma yapılan caddede kuyumculuk yapan Özcan Gümüş ise çalışmalardan memnun olduğunu kaydederek, çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlandığına dikkat çekti.

Merkez ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında Mersin'in Akdeniz ilçesinde ilk altı aylık dönemde yapılan birinci ve ikinci kat asfaltlama çalışması kapsamında yaklaşık 39 bin ton 113 kilogram asfaltlama yapılırken, Mezitli ilçesinde yaklaşık 22 bin ton 914 kilogram, Toroslar ilçesinde yaklaşık 47 bin ton 500 kilogram, Yenişehir ilçesinde ise yaklaşık 30 bin ton 86 kilogram asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Mersin merkezde yapılan asfaltlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 139 bin ton 614 kilogram asfalt kullanarak, 83 kilo metre yolun asfaltlama çalışmasını gerçekleştirdi.

(KRY-Y)



01.08.2017 15:04:15 TSI

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