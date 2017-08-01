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Kuran kursu öğrencilerine 112 hizmetleri anlatıldı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Bahçelievler İmam Birgivi Camiinde Kuran Kursuna katılan öğrencilere 'Yaşama Yol Ver' kampanyası hakkında bilgiler verildi.

Bahçelievler İmam Birgivi Camiinde Kuran Kursuna katılan öğrencilere yönelik Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 'Yaşama Yol Ver' kampanyası hakkında bilgiler verildi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 şube paramedik görevlisi İlknur Kut öğrencilere sunum ve çizgi filmler eşliğinde 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi ve acil durumlar karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz yaptığı açıklamada "Bu gün yaşama yıl ver kampanyamızın eğitim bölümünün bir kısmını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Acil sağlık hizmetleri ülkemizde 24 saat kesintisiz olarak en ücra noktadan şehir merkezlerimize kadar vatandaşlarımıza hizmet olarak sunulmaya devam edilmektedir. Bu hizmeti verirken vatandaşlarımızın 'Yaşama Yol Ver' kampanyasıyla bize verecekleri destekle hizmet kalitemizi süratimizi arttırmayı planlıyoruz. 2015 yılının Eylül ayında başlayan bu kampanya ile öncelikle asılsız çağrılarımızı yüzde 20 oranında azaltmayı ve ambulanslarımızında siren sesi duyulduğunda veya tepe lambalarının ışığını yandığını gördüklerinde vatandaşlarımızın ambulanslara yol verme konusunda ki duyarlılığını arttırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda en her yaş gurubunda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda baktığımız da ilimizde 201 program düzenlendi. 109 bin vatandaşımıza da bire bir ulaştık. Bunun haricinde kitlesel ulaşım araçları yoluyla billboard ve el broşürleri ile magnetlerimizle, küçük promosyonlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda vtandaşlarımızın bize göstermiş olduğu duyarlılıktan siz basın mensuplarınında bize vermiş olduğu destekden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Programın sonunda öğrencilere kurum tarafından hazırlanan eğitici çeşitli hediyeler verildi.

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01.08.2017 15:05:06 TSI

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