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Başkan Toçoğlu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

01 Ağustos 2017 Salı, 15:04
Başkan Toçoğlu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret
Başkan Toçoğlu'ndan Başkan Dişli'ye ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek belediye hizmetleri ile ilgili istişarede bulundu.
Kurumlar arasında iletişimin hizmetlerin hızlandırılması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "İlçe belediyelerimizi zaman zaman ziyaret ederek çalışmalarla ilgili istişarede bulunuyoruz. Başta en büyük nüfusa sahip Adapazarı Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile şehre en iyi hizmeti vermek adına zaman zaman istişare ederek çalışma programlarımızı planlıyor ve değerlendirme yapıyoruz" diye konuştu.
(BCT-RFK-Y)

01.08.2017 15:05:34 TSI
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