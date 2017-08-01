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Hiçbir yolcu ve yazıhane mağdur edilmiyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde günlük yolcu hareketinde artış kaydediliyor. Terminalde 20 adet olan çevre il ve ilçeler, şehirlerarası yazıhanelerin bilet gişe sayısı 17 oldu. 3 adet bilet gişesinin ihalesi de yakında gerçekleştirilecek. Terminalden biletli yolcu hareketi de 3 bine yaklaştı.

Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürü Nurullah Şahin, 'Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliği' ne göre yolcu taşıma hizmetlerinin gerçekleştirildiğini belirterek 'Düzce belediyesi sınırları içinde çevre il ve ilçeler ile şehirlerarası seyahat eden yolcuların taşımacılık faaliyetine ilişkin her türlü hizmet yerine getirilmektedir. Terminallerin temel amacı da yolcuların ve taşımacılık hizmeti veren firmaların belirli bir trafik düzeni içinde hareket etmesini sağlamaktır. Belediye olarak bizim görevimiz yolcu hareketlerinin sağlıklı işlemesini temin etmektir' dedi. Yolcu taşıma hizmetinin belirli bir düzen ve kural içinde yapılmasının hedeflendiğini vurgulayan Şahin, çevre il ve ilçelere yolcu taşıyan araçların şehir içi duraklardan yolcu alabildiğine işaret etti. Düzce'de hiçbir yazıhane ve yolcunun mağdur edilmediğini vurgulayan Şahin bu konuda şu bilgileri verdi " Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yolcu taşımacılık hizmeti veren tüm araçların, yazıhaneleri olmasa bile terminale giriş çıkış yapması gereklidir. İl ve ilçeler için güzergahlar bellidir. Bu hat üzerinde bulunan duraklardan yolcu alınabiliyor. Yolcular terminale gelmeden bu duraklardan araçlara biniyorlar. Dolayısıyla yolcuların mağduriyeti söz konusu olmuyor."

(TT-RFK-Y)



01.08.2017 15:05:44 TSI

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