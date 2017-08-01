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İnönü'de Kur'an kursu çocuklarına trafik eğitimi

01 Ağustos 2017 Salı, 15:05
İnönü'de Kur'an kursu çocuklarına trafik eğitimi
İnönü'de Kur'an kursu çocuklarına trafik eğitimi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü'de İlçe Müftülüğü ve Emniyet Amirliği işbirliği ile Kur'an kursu çocuklarına trafik eğitimi verildi.
''Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'' kapsamında, Trafik Dedektifleri Projesi ile yaz tatilinde Ku'ran kursuna giden yaklaşık 100 çocuğa, trafik bilincin kazandırılması adına eğitim verildi. İnönü Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde çocuklara İnönü Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisleri Zehra Çiftçioğlu ve Halil Ceylan, fotoğraf, video gibi görsel materyaller sunarak detaylı anlatımda bulundu.
(ÇAĞ-Y)

01.08.2017 15:06:50 TSI
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