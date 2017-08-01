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Sezonun ilk inciri tezgahtaki yerini aldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan incir, tezgahlarda yerini aldı.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda kilosu 6 TL'den satılan incire fiyatının pahalı olmasına rağmen ilgi büyük. İncirin tezgahlara ilk defa bu hafta düştüğünü anlatan incir satıcısı Erdinç Gür, "İncir ilk defa bu hafta düştü tezgahlarımıza. Fiyatı 6 lira. Fiyatlarımız şuanda yüksek. İncir yeni başladığı için yüksek ama ilerleyen zamanlarda fiyat düşecek. Halkın talebi de çok yoğun. İnsanlar bayadır incir yemedikleri için talep var. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

(ÇKT-MET-Y)



01.08.2017 15:08:09 TSI

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