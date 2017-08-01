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Son gün kuyruğu metreleri buldu

01 Ağustos 2017 Salı, 15:08
Son gün kuyruğu metreleri buldu
Son gün kuyruğu metreleri buldu

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Vergi borçlarının ödemesini son güne bırakan vatandaşlar, Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde uzun kuyruklar oluşturdu.
Motorlu taşıtlar ile gelir vergisi mükelleflerinin ikinci taksiti, 6736 sayılı yasanın üçüncü taksiti ve 7020 sayılı yasasının birinci taksitini son güne bırakan vatandaşlar, vergi dairesinde metrelerce kuyruğa sebep oldu. Bu kuyruğa zaman zaman sistemde yaşanan arıza da eklenince vatandaşlar çileden çıktı.
Vatandaşların mağdur olmaması için, Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü gece yarısına kadar mesai yaptı.
(UA-MEF-Y)

01.08.2017 15:10:33 TSI
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