YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Son gün kuyruğu metreleri buldu

Son gün kuyruğu metreleri buldu



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Vergi borçlarının ödemesini son güne bırakan vatandaşlar, Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Motorlu taşıtlar ile gelir vergisi mükelleflerinin ikinci taksiti, 6736 sayılı yasanın üçüncü taksiti ve 7020 sayılı yasasının birinci taksitini son güne bırakan vatandaşlar, vergi dairesinde metrelerce kuyruğa sebep oldu. Bu kuyruğa zaman zaman sistemde yaşanan arıza da eklenince vatandaşlar çileden çıktı.

Vatandaşların mağdur olmaması için, Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü gece yarısına kadar mesai yaptı.

(UA-MEF-Y)



01.08.2017 15:10:33 TSI

NNNN

