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Turgutlu'da zemini bozuk yollar iyileştiriliyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi şehrin dört bir yanında süren parke taşı çalışmalarıyla birlikte asfalt çalışmalarına da devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde devam eden doğalgaz ve alt yapı çalışmalarıyla birlikte bozulan yolları sıcak asfalt yama ile iyileştirmeye başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Selvilitepe Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı ile Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu üzerinde bozuk olan yolların zeminine asfalt döküldü. Söz konusu çalışmalar kısa zaman içerisinde tamamlanarak ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde çalışmalar sürdürülecek.

(AY-Y)



01.08.2017 15:15:58 TSI

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