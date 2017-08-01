YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayvalık'ta örnek sosyal sorumluluk projesi

Ayvalık'ta örnek sosyal sorumluluk projesi





(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi farkı yaş gruplarından çocuklara, örnek sayılabilecek sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, deniz eğitimi verilecek.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen Ayvalık Belediyesi ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 23 yıldır hizmet veren TURMEPA ile işbirliği yapma kararı aldı.

Duba plajında çocuklara "Deniz varsa hayat var" sloganıyla deniz kenarında denizlerimiz hakkında eğitim vererek, gönüllü dalış ekiplerinin de katılımı ile deniz dibi temizliği yaparak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Öğrenirken, eğlenecekler

Yetkililer, "Deniz varsa hayat var" sloganı ile gerçekleştirilecek eğitimle, mentorlar eşliğinde proje çalışmaları, denizlerimiz, kirliliğin sebepleri, sudaki yaşam ve deniz canlıları ile dolu bir içerikten oluşuyor. Projenin amacı, eğitimlerin sonunda çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara bakış açısına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmesini sağlamak olduğu bildirildi.

Eğitmenler, çocuklara denizlerdeki hayatı, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini içeren bir eğitim verecek. 4 Ağustos Cuma Günü saat 15.00'de Lale Adası'nda Ayvalık Duba Plajı mevkiinde verilecek eğitimin yanında özel oyunlar oynatılarak çocukların eğlenmeleri de sağlanacağı kaydedildi.

Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan etkinlik kapsamında kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliliği yapılarak, denizlerdeki atıklara dikkat çekilecek. Sloganlar ve pankartlar eşliğinde bez afiş üzerine çocukların el baskıları, yazıları ve resimleri ile birlikte "Denizimi Koruyorum" afişi oluşturulacak.Etkinlik sonunda çocuklara TURMEPA ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin deniz ve denizcilik hakkında bilgiler içeren yazılı ve görsel yayınları da dağıtılacak.

Ayvalık'ın çok geniş coğrafyada farklı kültürlerde yaşanan rengarenk bir kent olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ''Çocuklarımız için kentini bilen, onun asıl miras olarak edindiyse öylede bırakması için sayısız sosyal sorumluk projesi ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Bilindiği üzere, kırık camlar, petler doğada kolay kolay erimiyor ve doğaya büyük zarar veriyor. Can dostlarımız da maalesef onları yiyecek zannediyor. Doğamız canlılarımız böyle kirleniyor. Buna karşılık biz de Ayvalık'ın sosyal dokusuyla bütünleşmiş çocukların ve ailelerinin, aktif katılım gösterdiği dayanışma ve paylaşım merkezleri kurmak istiyoruz. Organizasyonda amacımız bir de mesaj vermek. İnsanlar elindeki çöpü doğaya atarken bunu bir kere daha düşünmesini sağlamak. Etkinlik sırasında Zeytin Çekirdeklerimizde bizimle olacak. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'na, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ailesine önemli bir projeyi Ayvalık'ımızda gerçekleştirdikler için çok teşekkür ediyorum. Siz de çocuğunuzla birlikte bize katılabilirsiniz"diye konuştu.

(SS)



01.08.2017 15:16:06 TSI

NNNN

