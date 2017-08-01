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Suriyeli öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesi konuşuldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da ki imam hatip ortaokul ve lise müdürleriyle Suriyeli öğrencilerin imam hatip okullarına yönlendirilmesiyle ilgili toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Eğitim Uzmanı Lokman Yıldırım tarafından Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda, Suriyeli öğrencilerin İmam Hatiplere yönlendirilmesiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'nın da katıldığı toplantıda Suriyeli öğrencilerin eğitim durumu masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, toplantı ve imam hatip okullarının istatistikleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Mete Kızılkaya, "Adıyaman'da toplamda 27 bin Suriyeli vatandaş yaşıyor. Bu ailelerin çocuklarının imam hatip liselerine ve ortaokullarına kayıt yaptırmalarını sağlam için toplantı yapılıyor. Suriyeli öğrencilerimizden geçici eğitim merkezinde olanlar, 4'üncü sınıftan 5'e geçenler, 8'den 9'uncu sınıfa geçen çocuklar için bu toplantıyı yapıyoruz. Kamuoyunda her tarafta imam hatip okullarının olduğu ve sayısının çok fazla olduğu yönünde yanlış bir algı var. Türkiye'de ki imam hatip okulları arasındaki oran çok düşüktür. Adıyaman'da 96 lisemiz var bunların 18'i imam hatip lisesidir. Adıyaman'da ki imam hatip lisesi oranı yüzde 18.75'dir. Adıyaman genelinde 200 ortaokulumuz var. Bunun 24'ü imam hatip ortaokuludur. Bunun oranı ise yüzde 12.28'dir. Lisede Türkiye ortalamasının küçük bir rakam üzerinde, orta okulda ise Türkiye ortalamasının altındadır" dedi.

Kızılkaya, Şehit Fazıl Gürs Ortaokulu ile ilgili ise, "Ayrıca Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulumuzu hafız öğrencilerin eğitim göreceği özel bir okul haline getirdik. Şuan itibariyle 180 öğrencimiz hafızlık eğitimi alıyor. Bu 180 öğrenciden seçilen öğrenciler hafızlık eğitimine devam edecek. Daha öncenden 120 olan öğrencimiz vardı. İmam hatip ortaokullarındaki hafızlık sınıflarını burada toplayarak hafız yetiştirilecek bir okul haline geldi" diye konuştu.

Mete Kızılkaya, toplantı sonrasında hafızlık eğitimi alan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, sohbet etti.

(AHM)



01.08.2017 15:20:31 TSI

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