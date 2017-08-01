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Milletvekili Koçer ihracat rakamlarını değerlendirdi



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekilli ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü belirterek, "Üretim ve istihdam'dan sonra ihracatta da rekor kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar olması memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye güçlü bir performans göstermiştir. Her geçen gün rekabet gücünü daha da arttırmaktadır" dedi.

Zor bir dönemden geçilmesine rağmen Türkiye'nin ihracat başta olmak üzere ekonomideki güçlü performansının sürdüğünü vurgulayan Koçer, "200'e yakın ülkeye yapılan ihracat ile Temmuz ayı ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 artışla 11 milyar 400 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Bu son 6 yılda Türkiye'nin sergilediği en iyi performans. Miktar bazında da tüm zamanların rekorudur. İhracat artmaya devam ediyor. Son derece güçlü bir toparlanma sürecindeyiz. 2017 yılının ekonomide bir sıçrayış, bir atılım yılı olacağının altını hep çizmiştik. Yılın ilk ayından itibaren elde edilen tüm ekonomik veriler bunu doğrulayıcı ve güçlendirici seviyede. Bu son derece memnuniyet verici. İhracatın yıl sonunda 160 milyar dolar seviyelerine yaklaşarak sahip olduğu itici güç sayesinde Türkiye'nin büyüme hedefini de aşacağına inanıyorum. Ülke,pazar ve ürün çeşitliliğinin korunmasının yanı sıra KGF ve Eximbank destekleri, TOBB tarafından KOBİ'lere verilen nefes kredisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile TOBB'un devamını sağladığı istihdam seferberliği, İŞKUR ve KOSGEB destekleri gibi alınan ekonomik tedbirler sayesinde Türkiye, ihracat, işsizlik, büyüme, istihdam ve üretim rakamlarını arzu edilen seviyelere ulaştırmayı kısa sürede başarmış ve daha da artıracaktır. İhracata destek veren başta hükümetimiz ve ekonomi yönetimimize tüm ihracatçılarımıza ve çalışanlarına, üretime, istihdama büyümeye katkı koyan herkese şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



01.08.2017 15:20:52 TSI

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