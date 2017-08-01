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SGM'de yaz okulu eğitimleri sürüyor

01 Ağustos 2017 Salı, 15:19
SGM'de yaz okulu eğitimleri sürüyor
SGM'de yaz okulu eğitimleri sürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezler'inde (SGM) yaz okulu eğitimleri devam ediyor.
Akyazı SGM Takı Tasarımı Atölyesi'nde öğrenciler, renkli bileklik ve kolyeler hazırlıyor. Takı Tasarım Atölyesi Öğretmeni Beyza Ertik, farklı objelerin öğrencilere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Beyza Ertik, "Öğrencilerimizle eğitim süresi boyunca Takı Tasarım Atölyemizde çeşitli formlarda bileklik ve kolyeler tasarladık. Daha sonra tasarladığımız ürünler için çevremizden malzemeler topladık. Kimi öğrencilerimiz süs materyallerini evlerinden kimi öğrencilerimiz ise doğadan temin etti. Yolda gördükleri bir yaprak bile onlar için birer ilham kaynağı olmaya yetti" dedi.
Ertik, "6 haftalık yaz okulu eğitimlerinin 5. haftasındayız. Bu 5 haftayı daha verimli geçirmek için sadece montaj bileklik ve kolyeler değil, çeşitli örgü teknikleriyle yaptığımız özel örme ürünler ortaya çıkarttık. Ürünlerimizi taşlar ve boncuklarla süsleyerek günlük hayatta kullanabilecekleri hale getirdik. Umuyoruz ki öğrencilerimiz yaz okulu sonrasında evlerinde ya da okullarında kendi hayal ürünleri olan harika tasarımlı kolye ve bileklikler yapıp takacaklar" diye konuştu.
(BCT-Y)

01.08.2017 15:21:03 TSI
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