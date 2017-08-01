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İhracat rakamları iş dünyasını sevindirdi



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Babadağlı Sanayici İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Selim Kasapoğlu, ihracat rakamlarındaki 31,2'lik artışın Türk ekonomisinde yeni bir dinamizm oluşturmaya başlandığının göstergesi olduğunu söyledi.

Temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından, rekor artışlarla ilgili iş dünyasından olumlu tepkiler geliyor. BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu, ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici ve umut verici olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "15 Temmuz sonrasında önümüze bakalım, üreterek büyüyelim, büyümeye devam edelim demiştik. Türkiye'nin gündemi ekonomi ve üretim olmalı demiştik. Çok şükür, gerek makroekonomik göstergelerle, gerekse ihracat rakamları ile Türk ekonomisinde yeni bir dinamizm oluşmaya başladı. İhracatta atılım yılı ilan edilen 2017 için oldukça iyi rakamlar bunlar. Son günlerde siyasi gerginlik yaşadığımız Almanya'ya da ihracatımız yüzde 28 artmış görünüyor. Almanya ile ekonomik ilişkilerimizin siyasetten etkilenmeyeceği sinyalini veriyor. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracat performansı diğer ürün gruplarına göre geride. Bunun nedenleri üzerinde kafa yormak lazım. Tekstil ihracat performansımızı da ülke ihracatımızdaki düzeye getirmemiz lazım. Tekstil ihracatçısı dinamik üretken ve yeniliğe açık. Yeni pazarlara ulaşarak, tasarım ve ar-ge faaliyetlerini artırarak tekstilde de aynı performansları görmemiz gerekiyor" dedi.

(İHA-Y)



01.08.2017 15:22:26 TSI

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