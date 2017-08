YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muş Belediyesi meclis toplantısı

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantı öncesi Başkan Feyat Asya, talep ve sorunlarını iletmek üzere meclise gelen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra meclis üyeleri ile tokalaşan Başkan Asya, ağustos ayı meclis toplantısını başlattı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ağustos ayı meclis toplantısında alınacak kararların özelde Muş'a ve bölgeye, genelde ülkenin hayrına vesile olması temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan Başkan Asya, "Şu an çalışma sezonun en yoğun olduğu önemi içerisindeyiz. Allah'a hamd ediyoruz ki şu an 14 noktada altyapı çalışması yapılmaktadır. Meclis toplantısına gelmeden önce çalışma alanlarını gezerek projenin gidişatı ile ilgili bilgi aldım. Ana bulvar dediğimiz İstasyon Caddesi'nde kazı ve döşeme çalışmaları bitme aşamasına geldi. Ara arterlerin de döşemeleri yapılıyor. Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerinde de çalışmalar son hız devam etmektedir. Hedefimiz bu yılsonuna kadar ana caddelerdeki döşeme çalışmalarını tamamlayarak üst yapı çalışmalarını başlatmak" dedi.

Altyapı projesini çok önemsediklerini kaydeden Başkan Asya, "Eski içme suyu şebekelerimiz sağlıklı olmadığı için bir an önce ilimizin tüm hatlarını yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde şu anda temin ettiğimiz suyun yüzde 48'i yer altında kayboluyor. Bunların önüne geçeceğimizin sevincini yaşıyoruz. En önemlisi yer altındaki döşemelerimizin bir haritasına sahip olacağız. Bundan sonra olası sorunlara anında çözüm üretecek bir altyapıya kavuşacağız. Malumunuz altyapı projemiz kapsamında su depolarımızın kapasitelerini büyüterek yeniliyoruz. Muratpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden su deposunun son aşamasına geldik. 3 bin ton kapasiteli su deposunun en kısa sürede tamamlanarak kullanıma açılmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde Muş'un en büyük içme suyu deposunu Karşıyaka'da kuruyoruz. Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilecek cazibeli içme suyunun aktarılacağı 7 bin 500 ton kapasiteli deponun yapım çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarına ağırlık verirken üst yapı çalışmalarını da ihmal etmediklerini vurgulayan Başkan Asya, "Karni Deresi Rekreasyon Projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Allah'ın izniyle 20 Ağustos'ta bu projemizin teslimi yapılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta ilimize bir ziyaret gerçekleştirilmesi bekleniyor. Allah'ın izniyle bu projemizin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bununla beraber Ahmed-i Hani Parkı'nın ikinci etabı için yaptığımız ihalenin ardından, bu projemizi de önümüzdeki günlerde başlatarak yeşil alanlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Meclisimizin daha önce aldığı karar neticesinde Kepenek ve Donatım köy sınırlarında TOKİ marifetiyle yapılacak olan 381 konut, 1 cami ve 1 alışveriş merkezinin de ihalesi 15 Ağustos'ta yapılacaktır. Bunun yanı sıra daha önce ihale ettiğimiz ilçe terminali ve yerel ürünler pazarı kompleksinin de ilk kazmasını önümüzdeki günlerde vurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

İş makinelerinin hizmetteki önemine dikkat çeken Başkan Asya, "Bugüne kadar araç parkımıza ihtiyaç duyulan birçok iş makinesini kazandırdık. Bizler için çok ciddi sıkıntı olan itfaiye aracının eksikliğini de giderdik. Uzun süre üzerinde çalıştığımız ve Devlet Malzeme Ofisi ve İller Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yüksek katlarda yaşanabilecek olaylara müdahale edebilecek 44 metre uzunluğunda merdiveni olan itfaiye aracı ve kurtarma aracını aldık. Bölgedeki birçok belediyede bulunmayan bu araçlarımızla halkımızın hizmetinde olacağız. Diğer taraftan yol genişletme ve yeni yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Tarihi yapılarımızı koruma noktasında sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz" diyen Başkan Asya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tarihi Muratpaşa Camii'nin restorasyonu için yaptığımız çalışmaların sonuna geldik. Kazı çalışmasını yaptığımız yerin medrese ve külliye olduğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelecek heyetin yapacağı çalışmanın akabinde bu tarihi yapımızın restorasyonuna başlanacak. 1940'lı yıllarda ceberut yapının Türkiye genelinde yıktığı 600 cami ve külliyeden biri olan tarihi Muratpaşa Camii'ni de kısa sürede restore ederek halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yıldızlı Han'ın restorasyonu için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. DAP İdaresinin de destekleri ile hanın aslına uygun yapılması için gerekli işlemleri sürdürüyoruz. Bunun yanında mezarlıkların bakım, onarım ve çevre düzenlemesi, şehirlerarası terminal, yeni bilgi evlerimizin yapımı gibi projelerimiz devam etmektedir. Rabbim, yapmış olduğumuz ve yapacağımız hizmetlerde bizleri önce kendisine sonra halkımıza karşı mahcup etmesin. Ağustos ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

