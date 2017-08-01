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Sinema kampı Mersin'de başladı



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MERSİN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Geleceğin Sinemacıları ile Buluşuyoruz' sloganı ile başlatılan sinema kampı, Mersin'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'nin sanat ve kültürünü milli bir bilinçle icra edecek gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak, sanat ve sinemaya yetenekli gençlerin erken yaşta tespiti ile imkanı olmayan gençlere fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen 'sinema kampı' 150 erkek kursiyerin katılımı ile başladı. Mersin-Silifke Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen sinema kampının açılış törenine katılan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, gençlik kampında kültür ve sanatın önemine değinerek, gençlere başarılar diledi.

18-25 yaş aralığındaki gençler için 5 hafta sürecek olan sinema kampında, sinema teknik atölyesi, kurgu montaj, görsel sanatlar atölyesi, oyunculuk atölyesi ve yönetmenlik atölyesi alanlarında uzman eğitmenler, yapımcı Ahmet Okur, Sefa Efecan, Mecid Dölek, Ayhan Şen, Arsevi Özkurt, Sevtap Çapan, Asuman Bora, Cemal Erdoğan, Metin Taş, Yunus Nihat Özcan ve Cengiz Asiltürk tarafından eğitim verilecek.

Sinema kampı, 29 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecek.

(KRY-Y)



01.08.2017 15:23:58 TSI

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