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Mehmetçiğe malzeme desteği

01 Ağustos 2017 Salı, 15:22
Mehmetçiğe malzeme desteği
Mehmetçiğe malzeme desteği

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Ekim ayında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.
İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan askeri malzemeler, kınalı kuzular tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı 25 farklı malzemeyi içeren yol çantasının dağıtımı sürüyor. Şahinbey Belediyesi tarafından bugüne kadar 8 bin 428 askere içerisinde 25 çeşit malzeme olan asker çantası dağıtıldı.
Askerlerimizin her zaman yanında olduk
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden" projesiyle binlerce Mehmetçiğe asker çantası verdiklerini belirterek "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, küçük bir hediye olarak gördüğümüz içerisinde 25 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımını sürdürdüğümüz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.
"Askerler için güzel bir hediye
Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesine gelerek kendilerine verilen hediye çantaları alan Mehmetçikler ise Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nu ince düşüncesi nedeniyle teşekkür ederek, "Askere gitmeden böyle bir hizmetin olduğunu duyup, çantamızı almaya geldik. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımızın Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
(SD-Y)

01.08.2017 15:24:55 TSI
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