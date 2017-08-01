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Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tatbikat

01 Ağustos 2017 Salı, 15:22
Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tatbikat
Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde tatbikat

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Afetlere karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın yanı sıra Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetim ve personeline "Temel Afet Bilinci (Deprem)" konulu eğitim semineri de verildi.
Aydın AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen tatbikatta verilen eğitim semineri sonrasında uygulamalı tatbikat yapıldı. Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde gerçekleşen afet tatbikatında hazırlanan senaryo gereği yaralılar kurtarıldı, acil müdahale edildi. Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı.
(LT-MB-Y)

01.08.2017 15:25:02 TSI
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