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Gaziantep'te 12 kilometrelik hatta bulunan 41 yıllık su boruları yenilendi

01 Ağustos 2017 Salı, 15:23
Gaziantep'te 12 kilometrelik hatta bulunan 41 yıllık su boruları yenilendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Abdülkadir Güneş
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'e yaklaşık 12 kilometrelik hattan gelen içme suyunu getiren 41 yıllık beton borular, çelik borularla değiştirildi.
Gaziantep Büyükşehir belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından Kartalkaya barajı ile şehir merkezi arasındaki 12 kilometrelik hatta içme suyunu taşıyan 41 yıllık beton borular çelik borularla değiştirildi. Kartalkaya Barajı'nda yapılan çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. değiştirilen borularla kayıp kaçağın yüzde 60 oranında engellendiğini belirten Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma şahin, elektrikte de önemli oranda tasarruf edilmeye başlandığını ifade etti. Şahin," 12 kilometrelik boru hattını hemen değiştirmemiz gerekiyordu. Ekibimiz 24 saat özveriyle çalıştı ve 3 gün önce çalışmalarını bitirdi. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ Genel Müdürlüğü olarak teknik ekibimizi güçlendirdikten sonra bütün dünyadaki gelişmeleri ve ülkemizdeki iyi örnekleri masaya yatırdığımız zaman bunun sürdürülebilir bir su yönetimi olmadığını gördük. İlk olarak toplam ihtiyacımızın yüzde 5'ini şehrimizin içinde karışılıyoruz. Yüzde 95'ini başka bir şehirden getiriyoruz Getirirken yılda 100 milyon lira elektrik parası ödüyoruz. Bu projede halkımızın sağlıklı su içmesi en önemli mesele, bir başka konu gelen suyun en doğru şekilde evlere ulaşmasıydı" ifadelerini kullandı.
Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük projesi
Melen projesinden sonra Türkiye'nin en büyük projesini yaptıklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün içtiğimiz kaynak suyu ve hazır su kalitesinde suyu bugün Helete projesini başardığımız zaman şehre gideceğini görür görmez bize ve hükümetimize düşen ne ise bunun derhal devlet yatırımına alınması ile ilgili süreci başlattık. Şu anda arkadaşlarımla B planını çalışıyoruz. Biz Fırat nehrinden Gaziantep'e nasıl su getirebiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Fırat nehrindeki en büyük sorun rakım farkı sorunu. Ama olmayan su en pahalı su" dedi. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise, Gaziantep'in içme suyu sorununun çok önemli bir sorun olduğunu belirterek," Gaziantep maalesef suyunu dışardan aldığı gibi dışardan aldığı suya çok yüksek elektirik ve enerji parası ödeyen bir şehir. Suriye'den aldığımız göç ile yılda 24 milyon metre küp kadar ilave suya ihtiyacımız vardı. Ancak yeni yapılan borular ile saniyede 8 ve 10 metreküp su gittiğinde Gaziantep'in içme suyu sorunu ortadan kalkacaktı. O yüzden böyle bir projeyi Gaziantep'e getirdiğimiz için çok memnunum" diye konuştu.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GASK Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler çalışma alanını gezerek, son durum hakkında bilgi aldı.
(AKG-SD-Y)

01.08.2017 15:25:04 TSI
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