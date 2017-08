YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hasan Varol Mahallesi çağdaş bir görünüme kavuşuyor

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Hasan Varol Mahallesinin sokakları asfaltlanıyor. Altyapısı biten 4 sokakta sıcak asfalt çalışması tamamlanırken, 4 sokakta da çalışmalar devam ediyor.

Çağdaş ve modern bir Battalgazi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, Hasan Varol Mahallesinde ilk olarak kaldırım düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ardından sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Hasan Varol Mahallesinde altyapısı tamamlanan 4 sokakta sıcak asfalt çalışmasını bitirirken, 4 sokakta ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çağdaş ve modern bir görünüme kavuşan Hasan Varol Mahallesinde mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Hasan Varol Mahalle Muhtarı Özkan Oyan, yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Şu an yapılan çalışmalardan dolayı memnunuz. Mahallemiz epey sıkıntılar çekti. Şu an tüm çalışmaları bitirmek üzereyiz. Battalgazi Belediyemiz şu an elinden ne geliyorsa yapıyor" diye konuştu.

