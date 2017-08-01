Burhaniye'de toplu sünnet hazırlığı
(Fotoğraflı)
BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 28.'sini düzenlenecek olan Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılacak ola toplu sünnet için kayıtların başladığı açıklandı.
8-9-10 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan festival kapsamında, yapılacak sünnet için 15 Ağustos'a kadar başvuru alınacak.
Yetkililer, kayıt için sünnet çocuklarının nüfus cüzdan fotokopileri, ikametgâhları, çocukların beden ölçüleri ve ayak numaralarının istendiğini ve başvuruların ise Burhaniye Belediyesi Beyaz Masa'ya ailenin bizzat gelerek yaptırması gerektiği hatırlatıldı.
(BT)
01.08.2017 15:27:42 TSI
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