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15 yaşındaki kız kayıp

- Poğaça almak için çıktı geri dönmedi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Poğaça almak için iş yerinden çıkan ve bulunamayan 15 yaşındaki Şerifenur Şahinoğlu kayıp.



Geçen Cumartesi günü evinden çıkıp iş yerine giden, daha sonra da poğaça almak için iş yerinden çıkan 15 yaşındaki genç kız, 4 gündür bulunamadı. Emniyet'e bilgi vermelerine rağmen bugğne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getiren Ağabeyi Mustafa Şahinoğlu, sarı kısa saçlı; üzerinde pembe tişört, mavi pantolon ve pembe spor ayakkabısı bulunan kardeşinin bir an önce bulunması istedi. Anne Nimet Sahinoğlu da, "O daha 15 yaşında. Kötü insanların eline düşmesinden korkuyoruz. Görenlerin Allah rızası için bize ya da Emniyet'e ulaşmasını istiyoruz" dedi.



(SK)



01.08.2017 15:27:49 TSI

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